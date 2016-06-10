Нередко во время свадьбы следуют такой традиции, когда жених и невеста произносят перед родителями, родственниками и гостями на свадьбу ответные слова. Обычно это слова благодарности, родителям – за то, что вырастили воспитали, родственникам – за помощь в организации торжества, поддержку и подарки, за красивые поздравления на свадьбу, гостям и друзьям – аналогично.

Ответные слова могут быть выражены как в прозе, так и в стихах, в виде песни и уже неоднократно упомянутого на странице рэпа. На какой из форм выступления остановиться, молодожёны могут определиться исходя из своих вокальных данных, а также умения выступать на публике.

Жених и невеста могут исполнить ответные слова вместе, по очереди, или кто-то один, кто сможет красиво это сделать. Главное, определиться с этим заранее и подготовиться, чтобы не возникло неловкой паузы, когда вас пригласят к микрофону. Не стоит также относиться к этому моменту, как в формальности, и произносить шаблонные тексты. Можно обидеть этим родителей или близких вам людей.