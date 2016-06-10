Поздравления на свадьбу
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Примеры стихов на свадьбу
Стихотворение от друга жениха на день свадьбы
Друг мой Виктор, и Светлана,
Поздравляю от души,
Витю знаю я немало,
Восемь лет уже прошли.
Разбирается в машинах
Лучше всяких мастеров,
Как челябинский мужчина,
До того Витёк суров,
Стихотворение жениху на свадьбу в качестве сюрприза от невесты
Ворвался резко в жизнь мою,
И спутал мне мечты и планы,
Но я судьбу благодарю,
Что всё случилось так нежданно.
Хоть настороженной была
К тебе я с самого начала,
Ты смог почувствовать меня,
Расположил к себе немало.
Стихотворение другу на свадьбу
Сегодня Лена с Михаилом
Соединили две судьбы,
Законный брак вы заключили
И вашей свадьбе рады мы.
Тебя давно мы, Миша, знаем,
И даже деверем порой
Тебя я в шутку называю,
Настолько ты для нас родной.
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Эстрадная песня «Руки твои»
Песня для жены «Ты одна нужна мне, Даша»
Рэп любимой жене к рождению дочки
Рэп для любимой жены на памятную дату
Примеры песен на свадьбу
Текст песни на свадьбу друзьям
Свадьба наших лучших друзей,
Мы вас хотим поздравить от всех.
Артём и Настя, сблизил вас институт,
Артём тогда даже покинул Сургут.
Женитесь? Поздравляем вас!
Пара – высший класс!
Свадьба только раз
Будет пусть у вас,
Песня от невесты жениху Михаилу на свадьбу
У Старого замка
Встретились мы внезапно,
Я с первой минуты
Знала, ты – моя судьба.
И стали отныне
Душою с тобой едины,
Хотя разделяли
Нас не только города.
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Примеры рэпа на свадьбу
Рэп невесты на мотив «Мы познакомились с тобой чисто так случайно»
Мы познакомились с тобой в одной известной группе,
Ты написал свой пост в «Найдись в Сургуте»,
Сама не знаю, чем тогда так зацепило,
Но только лайкнуть этот пост я тогда решила.
И с дрожью вспоминаю с тобой я нашу встречу,
Ведь эта дата у меня здесь навечно,
Мы на ужастик с тобой тогда пошли,
Мне в смс вопрос вдруг задал ты,
Рэп от жениха невесте на свадьбе
Моя любимая, тебе я этот рэп посвящаю,
Отныне вместе мы с тобой, ведь семью мы создали.
Мы все точки над "I" с тобой давно уже расставили,
И путь, который выбрали, он, безусловно, правильный.
Я плыл по течению, мне не нужны были попутчики,
И тебе я звонил лишь от случая к случаю,
Ты терпела, ждала, когда же наконец, созрею я,
И когда оценю то счастье, что имею.
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Примеры других работ
Ниже вы можете пролистать примеры работ в виде открыток, портретов и шаржей. Все изображения создаются на основе фотографий молодожёнов и учитывают ваши пожелания по стилистике. С макетами работают опытные художники и дизайнеры. Осуществляется доставка по РФ.
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Оригинальные тексты и идеи от автора с большим опытом.
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Гарантия конфиденциальности, опыт работы со знаменитостями и политиками.
Оперативность
Сроки написания стихов на заказ – от одного дня, текстов песен – от 2-х дней.
Помощь с исполнением
Предоставим запись варианта исполнения вашего поздравления.
Отзывы
-
10 Июля 2022
❤ ❤ ❤
Здравствуйте, позавчера была моя свадьба, я спела рэп , который вы написали, все были в шоке, получилось огонь. Спасибо большое!Татьяна
-
19 Июня 2022
❤ ❤ ❤
Татьяна, спасибо вам огромное, наше поздравление на свадьбе было самое лучшее, всего вам самого доброго, успехов!Лариса
-
21 Октября 2021
❤ ❤ ❤
Здравствуйте, заказывала у вас песню для мужа на свадьбу, все гости были в восторге, муж по сей день когда смотрит видео, плачет, это настолько трогательно было, спасибо вам большое!Валерия
-
18 Мая 2021
❤ ❤ ❤
Спасибо большое, очень понравилось, теперь с написанием текстов только к вам! Ещё хочу сказать спасибо за терпение и что учли все пожелания!Дарья
-
16 Июля 2019
❤ ❤ ❤
Очень благодарна Татьяне за хороший стих-поздравление! Всё, о чем я хотела сказать, она отразила в тексте! Тёплое прекрасное стихотворение! Спасибо большое!! Буду обращаться сама и рекомендую знакомым.Елена
-
20 Апреля 2019
❤ ❤ ❤
Татьяна писала для меня рэп на свадьбу дочери. Сказать, что это круто, ничего не сказать.... Это просто великолепно! Самые важные мысли, слова... всё, как хотелось. Пока учила текст сама плакала от эмоций, которые были вызваны этим классным рэпом. Татьяна помогла не только в написании текста, но и с подбором музыки. Полностью записала текст вместе с музыкой, чтоб мне было понятно в каком темпе исполнять. Дети мои и гости на свадьбе были в восторге, и конечно же, очень удивлены)) Заказ был выполнен очень быстро, несмотря на то, что был сделан перед Новым годом, и я не рассчитывала получить его в столь короткие сроки. Танечка, спасибо Вам огромное за вашу помощь и талант! Успехов Вам и процветания!!!Юлия
-
06 Апреля 2019
❤ ❤ ❤
Татьяна.....миллион раз спасибо за наш рэп!!!! Получилось круто!! Все четко, понятно, доступно, вся жизнь в одной песне....до слёз...И получилось больше четверостиший!!! За это - отдельное спасибо!!! Это будет неожиданный сюрприз для молодых и для гостей, я в восторге!!Ольга
-
09 Октября 2018
❤ ❤ ❤
Спасибо Вам огромное за Вашу работу. С Вами было очень приятно работать. Все было выполнено очень быстро. Я думаю, Ваше творчество понравится всем гостям на свадьбе и, самое главное, невесте))). В моей непростой ситуации Вы мне очень сильно помогли. Еще раз огромное спасибо!Светлана
-
01 Июля 2018
❤ ❤ ❤
Хочу Вас поблагодарить за красивые слова на свадьбу моего сына. Смысл слов понятен, трогателен. Надеюсь, моё выступление будет самым запоминающимся! Приятно было с Вами пообщаться. Заказ выполнен довольно быстро и сразу всё устроило. Уверена, что буду ещё обращаться. Спасибо большое!!!!Марина
-
16 Апреля 2018
❤ ❤ ❤
Хочу Вам сказать ещё раз огромное спасибо за Вашу работу и Ваше проникновение в суть. Мое поздравление на свадьбе брата произвело просто фурор, мой брат сказал, что оно его просто выбило из колеи.... Гости хлопали, топали и кричали "Браво!". Вы сделали невозможное! Ещё раз огромное спасибо и до новых встреч!Юлия
-
24 Января 2018
❤ ❤ ❤
Хочется выразить огромную благодарность Татьяне. Она написала для меня замечательный текст. Свадьба 3.03.18 , я уже в предвкушении. Хочется быстрее исполнить этот реп для своего мужа.Анастасия
-
19 Сентября 2017
❤ ❤ ❤
У меня в октябре свадьба и хотелось что-то необычное преподнести своему будущему супругу, и на ум пришла идея спеть ему рэп на свадьбу, а текст сочинить не смогла, и я обратилась за помощью к Татьяне. За 3 дня текст был готов, мне безумно все понравилось. Ооооочень при очень благодарна ей, приятно было работать с ней, она профессионал своего дела.Виктория
-
13 Августа 2017
❤ ❤ ❤
Когда заказывала стихи и слова песни на свадьбу доченьки, казалось, что только мне все свое время уделяла Татьяна – так быстро и качественно рождались строчки! Но я понимала, что таких, как я – много) Спасибо Вам, Татьяна! За Ваш дар, за то, что некоторое время Вы были частичкой нашей семьи) Все получилось супер! В зале ресторана равнодушных не было!!! Молодые – в восторге! Браво Вам!Оксана
-
05 Августа 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна, выражаю Вам глубокую благодарность за прекрасное сотрудничество. Ни одного равнодушного к тем словам, которые Вы написали к свадьбе для нас, не осталось! Спасибо огромное!!! И от моей сестры тоже)Оксана
-
16 Июля 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна очень понимающая, ответственная) спасибо ей большое за стихотворение!)) Я в восторге , и уверена, на свадьбе мой сюрприз со стихом понравится всем )))))Алия
-
04 Июля 2017
❤ ❤ ❤
Хочу выразить огромную благодарность за стихи, написанные к свадьбе моей дочери. Хотелось позитивных, немного с юмором стихов. Все мои пожелания были учтены, все сроки, о которых говорила Татьяна – соблюдены, обратная связь – моментальная. Очень приятный в общении человек. Надеюсь, что гости на свадьбе по достоинству оценят. Надеюсь, что у меня ещё будут поводы опять обратиться к Татьяне.Наталья
-
20 Июня 2017
❤ ❤ ❤
Заказали с подругой стихотворение в подарок на свадьбу ещё одной подруге)) Ооооочень довольны!!!! Получилось просто супер, учли все наши пожелания, каждое слово, что я хотела там услышать, есть, и очень красиво и трогательно))) Ответили мне сразу, написали тоже быстро! Спасибо, Вам Татьяна, приятно было с вами познакомится! Буду заказывать у вас ещё и рекомендовать другим))Екатерина
-
16 Июня 2017
❤ ❤ ❤
Спасибо большое Татьяне, за сочиненный РЭП. В него поместилась вся жизнь моего сына. Надеюсь, как и мне, всем тоже понравится!!!Ирина
-
12 Июня 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна! Большое спасибо за текст песни, подарок от родителей жениха. Все получилось великолепно, всем очень понравилось. Спасибо.Светлана
-
07 Июня 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна Агапова молодец. Очень трогательная песенка поздравление от братика и от родителей стих одновременно легкий и в то же время очень трогательный. Спасибо.Третьякова Оксана
-
06 Июня 2017
❤ ❤ ❤
Доброе утро, спасибище вам, мне все очень понравилось, прям и за душу берет, и просто в точку, супер, обалденно получилось. Огромное человеческое вам спасибо. Не думала, что на сайте можно так всё заказать, сначала были сомнения )) Но ожидания превзошли себя. Теперь буду к вам обращаться по праздникам. Аплодирую стоя. Спасибо!Кристина
-
04 Июня 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна, добрый вечер! Ещё раз хочу Вам выразить свою благодарность за красивые слова! Свадьба прошла вчера, всем понравилось моё поздравление. Спасибо Вам огромное! Многие плакали....Татьяна
-
30 Мая 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна, спасибо большое за прекрасные трогательные строки! Молодожёны в восторге!!! и гости тож!Елена
-
13 Мая 2017
❤ ❤ ❤
Хочу Вас поблагодарить за красивые слова на свадьбу моего сына. Смысл слов понятен, трогателен. Надеюсь, моё выступление будет самым запоминающимся! Приятно было с Вами пообщаться. Заказ выполнен довольно быстро и сразу всё устроило. Уверена, что буду ещё обращаться. Спасибо!!!!Татьяна
-
13 Апреля 2017
❤ ❤ ❤
Татьяна! Вы талантливы безмерно! Собрать просто информацию в трогательное и красивое стихотворение – это фантастика! Я в предвкушении реакции молодоженов и гостей на свадьбе! Были учтены все просьбы, даже правок не понадобилось! Спасибо огромное!Ирина
-
27 Марта 2017
❤ ❤ ❤
Огромное спасибо за песню! Написано так будто это я всё говорю, выражены все мои чувства... Всё подмечено, акценты расставлены, переданы все тонкости. Я не просто довольна, я очень довольна. Спасибо!Нелли
-
06 Сентября 2016
❤ ❤ ❤
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Только очень творческий, талантливый человек может так здорово в четверостишия вложить целую жизнь. Спасибо огромное за теплые и душевные слова, Вы учли все детали,все тонкости, о которых я вам сообщила. Надеюсь Ваши стихи понравятся нашим молодоженам!!! Я в ЭТОМ УВЕРЕНА!!! Спасибо большое! Творчества! Удачи! Успеха!Виктория
-
11 Августа 2016
❤ ❤ ❤
Татьяна профессионал своего дела! Хочу выразить огромную благодарность за такой качественный подход к написанию стихотворения для моих друзей на свадьбу. Татьяна очень внимательно отнеслась к деталям и даже когда понадобились небольшие доработки, она с лёгкостью и главное бесплатно всё поправила, что очень важно. Я ни капельки не пожалела, что обратилась именно к Татьяне. Спасибо Вам большое!Анна
-
15 Июля 2016
❤ ❤ ❤
Хочу выразить огромную благодарность Татьяне за сочинение свадебного репа – мой подарок жениху! Результат превзошел все мои ожидания, на столько все было точно подмечено и слажено в тексте, что по праву мое выступление на свадьбе – это было изюминкой нашего торжества. Огромное Вам спасибо!!!Оксана
-
10 Июня 2016
❤ ❤ ❤
Татьяна. Большое спасибо за помощь в подготовке свадебной песни и клипа. Очень довольна общением с вами. Песня получилась содержательной, веселой, душевной. Вы учли все мои пожелания и предложения. Я даже не представляла, что заочное общение может принести такой результат. Я думаю, это говорит о профессионализме, опыте и доброжелательном отношении. Удачи Вам!Екатерина
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Как поздравить молодожёнов
Любой приглашенный на свадьбу человек в первую очередь озадачен вопросом, как поздравить жениха и невесту. Дело в том, что с развитием интернета получили распространение готовые поздравления, которые многие берут за основу или используют целиком.
В результате с одного торжества на другое переходят одни и те же шаблонные стихи, одинаковые переделанные песни на свадьбу, один и тот же рэп для жениха от невесты. Используются стандартные, ничего не значащие фразы, потеряна индивидуальность.
Иногда вместо этих дежурных слов лучше сказать несколько простых фраз, но искренне и от души. Избегайте стандартных фраз, говорите именно про ваших молодожёнов, учитывайте их особенности. Пожелайте того, о чём они мечтают сами, и ваше поздравление на свадьбу запомнится.
Оригинальные поздравления на свадьбу
Существует множество способов поздравить молодожёнов оригинально и с выдумкой. Особую популярность приобретают уникальные подарки в единственном экземпляре. Это хенд-мейд, портреты, шаржи, уникальные открытки, специально по случаю написанные стихи или песни, именные вещи, вещи с инициалами и гравировкой.
Вариантов множество, главное, это чтобы подарок отличался от всех, не повторялся и учитывал характер и предпочтения жениха и невесты. Получили распространённость также так называемые подарки-впечатления, которые отлично подходят для двоих.
Это конные прогулки, полёты на воздушном шаре, парное посещение СПА, мастер-класс по лепке из глины, фотосессия в живописном месте или в студии. При желании можно подобрать интересный и подходящий подарок и порадовать им жениха и невесту.
Свадебные стихи
Один из самых выигрышных вариантов поздравлений – это стихи на свадьбу. Стихотворение может быть написано в любом стиле – трогательно, торжественно, с юмором или романтично. Речь в стихах всегда привлекает внимание аудитории, особенно если текст написан интересно, с выдумкой, если строг красивый и ровный и рифы подобраны чётко.
Хорошей альтернативой традиционным тостам станут тосты на свадьбу в стихах. В них всё будет, как в обычном тосте – красивые слова, упоминание молодых, небольшая история, пожелания и стандартное «горько» в конце. В текст будут искусно вплетены имена жениха и невесты, их отличительные особенности характера, внешности и отношений. В вашем стихотворном рассказе они сразу узнают себя.
Такой текст поздравления на свадьбу запомнится молодожёнам и произведёт фурор среди присутствующих, так как будет выгодно выделяться на фоне других поздравлений, заимствованных в сети.
Песня на свадьбу
Если вы всё ещё не решили, как поздравить жениха и невесту, то задумайтесь о таком варианте, как песня на свадьбу. Причём, вы можете либо самостоятельно исполнить песню под музыку, либо заказать песню под ключ с исполнением, студийной записью и монтажом.
Любой из этих вариантов станет приятным сюрпризом для молодых и гостей свадьбы. Песню под ключ можно приготовить также в виде клипа, такой клип может стать отличным подарком на свадьбу. В клипе могут сняться друзья и родственники, а также сами молодожёны, которые могут даже не подозревать о том, для чего делается съёмка.
Живое исполнение также произведёт фурор, но в этом случае стоит подумать о том, чтобы заготовить для страховки студийную запись своего исполнения, тогда во время свадьбы вы сможете исполнить песню вторым голосом, просто подпевая записи. В этом случае вы сможете избежать проблем с голосом из-за волнения.
Рэп на свадьбу
В последнее время модным направлением свадебных поздравлений стал рэп. Причём, рэп исполняют невесты жениху, жених своей невесте, друзья и даже родители для молодожёнов, с удовольствием подключаются также и родственники жениха и невесты. Введите в поисковике, к примеру, «рэп сестре на свадьбу» и увидите огромное количество примеров выступлений. Рэп стал удобным форматом выступления в связи с тем, что для исполнения не требуются выдающиеся вокальные данные, легко подобрать подходящую мелодию и поздравление всегда смотрится свежо и оригинально.
Если заказать текст рэпа на свадьбу, то автор текста обычно предлагает бесплатно или за дополнительную плату вариант прочтения, что еще больше облегчит вам задачу. Останется повторить все интонации паузы и прекрасное выступление готово.
Невеста в своём тексте может вспомнить историю их с женихом взаимоотношений, признаться ему в любви, рассказать о мечтах на будущее. Ошибочно многие считают рэп грубым, на самом деле подобное выступление может стать по-настоящему романтичным и трогательным.
Ответные слова жениха и невесты
Нередко во время свадьбы следуют такой традиции, когда жених и невеста произносят перед родителями, родственниками и гостями на свадьбу ответные слова. Обычно это слова благодарности, родителям – за то, что вырастили воспитали, родственникам – за помощь в организации торжества, поддержку и подарки, за красивые поздравления на свадьбу, гостям и друзьям – аналогично.
Ответные слова могут быть выражены как в прозе, так и в стихах, в виде песни и уже неоднократно упомянутого на странице рэпа. На какой из форм выступления остановиться, молодожёны могут определиться исходя из своих вокальных данных, а также умения выступать на публике.
Жених и невеста могут исполнить ответные слова вместе, по очереди, или кто-то один, кто сможет красиво это сделать. Главное, определиться с этим заранее и подготовиться, чтобы не возникло неловкой паузы, когда вас пригласят к микрофону. Не стоит также относиться к этому моменту, как в формальности, и произносить шаблонные тексты. Можно обидеть этим родителей или близких вам людей.
Портреты, шаржи и открытки
Как вариант оригинального подарка для молодожёнов можно рассмотреть портрет молодожёнов, совместный шарж или открытку с их изображением. На открытку можно нанести также текст вашего поздравления и пожеланий, а портрет или шарж станут отличным самостоятельным подарком.
Художник возьмёт за основу фотографию ваших молодожёнов и создаст шедевр, который можно распечатать на любом носителе – полотне, холсте, фотобумаге. Иногда близкие или друзья молодожёнов идут дальше и заказывают ряд шаржей или других рисованных изображений, добавляют стихи и создают целую фотокнигу в подарок молодожёнам.
Такая книга способна стать памятным подарком на долгие годы. Возможно также создать комплект, содержащий одинаковые изображения – портрет жениха и невесты на холсте и его же поместить на открытку с текстом ваших пожеланий.
Поздравления на годовщину свадьбы
Годовщина свадьбы – важное ежегодное событие в жизни семьи, особенно это относится к юбилейным датам – 5,10, 15 лет и так далее. На годовщину свадьбы многие пары любят приглашать гостей и отмечать эту памятную дату. Поздравления на день свадьбы могут быть самыми разнообразными, это же касается и подарков.
При выборе подарка и поздравлений в России принято учитывать количество лет со дня свадьбы и название данной годовщины. Например, пятилетняя годовщина – деревянная свадьба и принято дарить изделия из дерева, восемь лет – жестяная, дарят жестяные коробочки с чаем, предметы утвари из жести, и так далее.
Стихи на годовщину свадьбы станут отличным вариантом поздравления, в них можно вспомнить историю знакомства пары, развития их отношений, вехи в их общей биографии, а также добавить ваши пожелания мужу и жене.